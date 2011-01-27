Брагин продлил контракт с ФХР до февраля 2022 года

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин продлил контракт с ФХР, сообщает официальный сайт организации.

Срок нового соглашения рассчитан до февраля 2022 года.

63-летний специалист возглавляет молодежную сборную с 2014 года. Он также работал с командой с 2010 по 2012 год.

Под его руководством сборная выиграла золото МЧМ-2011, четыре серебра (2012, 2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019).

Ранее стало известно, что специалист будет совмещать свою работу с постом старшего тренера сборной России.