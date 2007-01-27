Зверев прервал 15-матчевую беспроигрышную серию Рублева и впервые вышел в 1/4 финала Australian Open

В четвертом круге Australian Open Александр Зверев обыграл – 6:4, 6:4, 6:4. Это четвертая победа немца в матчах с россиянином, в этих встречах он не проиграл ни сета.

Для Рублева это первое поражение в этом сезоне. Всего до встречи со Зверевым он выиграл 15 матчей подряд.

Немец, в свою очередь, впервые вышел в четвертьфинал на Australian Open и в третий раз – на «Больших шлемах» вообще. За первый в карьере полуфинал он сыграет с трехкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой, у которого ведет 2:0 в личных встречах.

Русский день на Australian Open – не очень. Медведев и Рублев вылетели, зато Павлюченкова – в 1/4