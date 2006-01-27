Юран возглавил «Химки»

У «Химок» появился новый главный тренер.

Им стал , до этого возглавлявший красногорский «Зоркий». Детали соглашения не уточняются.

В ближайшее время специалист присоединится к команде, которая сегодня вылетела на сбор в Турцию. Юран уже руководил «Химками» в 2008 году.

Ранее из клуба после решения о смене курса ушел Андрей Талалаев. идут на третьем месте в Олимп-ФНЛ с 50 очками.

Фото: официальный сайт «Химок»

Самая забивающая команда ФНЛ отказалась бороться за РПЛ (сольется с 3-го места). И это через неделю после расширения ❤️