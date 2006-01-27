«Тоттенхэм» получит за Эриксена 20 млн евро и 2 млн из них выплатит «Аяксу». Игрок вылетел в Милан

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в ближайшее время станет игроком «Интера».

Клубы согласовали трансфер игрока за 20 миллионов евро. 2 миллиона из этой суммы получит . Из этого клуба датчанин и перебрался в Лондон в 2013 году.

Вчера Эриксен собрал свои вещи на базе и улетел в Милан, чтобы пройти для «Интера» медицинское обследование. Оно состоится сегодня.

Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время. Сообщалось, что хавбек с зарплатой 10 миллионов евро в год станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Серии А после Криштиану Роналду.

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.