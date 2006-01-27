Братья Березуцкие стали заместителями Бабаева в ЦСКА по спортивным вопросам

Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в .

Они назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

«Мы рады вернуться в ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления.

29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии.

Благодарны Евгению Ленноровичу и Роману Юрьевичу за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе», – сказал Василий Березуцкий.

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ЦСКА.

Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом», – отметил .

Фото: официальный сайт ЦСКА