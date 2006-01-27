Вопрос с арендой Кокорина в «Сочи» решится в среду («СЭ»)

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин все еще не хочет уходить в аренду в «Сочи».
Сегодня 28-летний форвард не поехал на второй сбор «Сочи» в Турцию. Возможно, он будет тренироваться с «Зенитом-2».
По всей видимости, вопрос относительно будущего Кокорина будет решен в среду, сообщает «Спорт-Экспресс».
21 января было объявлено об аренде Кокорина в «Сочи», однако футболист остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана.
С 29 января по 10 февраля «Зенит» проведет второй сбор – в испанском Бенидорме, где сыграет против «Дюделанжа», «Кайрата» и минского «Динамо».
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