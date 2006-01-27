Вопрос с арендой Кокорина в «Сочи» решится в среду («СЭ»)

Нападающий Александр Кокорин все еще не хочет уходить в аренду в «Сочи».

Сегодня 28-летний форвард не поехал на второй сбор «Сочи» в Турцию. Возможно, он будет тренироваться с «Зенитом-2».

По всей видимости, вопрос относительно будущего Кокорина будет решен в среду, сообщает .

21 января было объявлено об аренде Кокорина в «Сочи», однако футболист остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана.

С 29 января по 10 февраля «Зенит» проведет второй сбор – в испанском Бенидорме, где сыграет против «Дюделанжа», «Кайрата» и минского «Динамо».

Миллер с Ротенбергом – друзья и в футболе, и в бизнесе. Поделить Кокорина для них – мелочь

Ротенберг, «Сочи» и агент Кокорина спорят об аренде. Кому вы верите?