Вопрос с арендой Кокорина в «Сочи» решится в среду («СЭ»)

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин все еще не хочет уходить в аренду в «Сочи».

Сегодня 28-летний форвард не поехал на второй сбор «Сочи» в Турцию. Возможно, он будет тренироваться с «Зенитом-2».

По всей видимости, вопрос относительно будущего Кокорина будет решен в среду, сообщает «Спорт-Экспресс».

21 января было объявлено об аренде Кокорина в «Сочи», однако футболист остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана.

С 29 января по 10 февраля «Зенит» проведет второй сбор – в испанском Бенидорме, где сыграет против «Дюделанжа», «Кайрата» и минского «Динамо».

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