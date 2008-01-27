«Барселона» опасается, что «Арсенал» попросит за Обамеянга более 50 млн фунтов

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти из «Арсенала» в «Барселону».
Лондонский клуб ожидает, что каталонцы предпримут попытку подписать 30-летнего габонца в последнюю неделю трансферного окна.
«Барселона» рассматривает Обамеянга в качестве замены травмированному Луису Суаресу, но в клубе опасаются, что цена на игрока будет завышенной из-за поздних переговоров – свыше 50 миллионов фунтов.
По информации The Telegraph, нападающий Родриго из «Валенсии» – лишь альтернативный вариант для «Барсы», основная цель – Обамеянг.
Ранее сообщалось, что Обамеянг готов перейти в «Барселону» и одобрил переговоры с «Арсеналом». Лондонцы уже отказали сине-гранатовым в аренде игрока.
Обамеянг забил 14 голов в 22 матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Его статистику смотрите здесь.