Защитник «Спартака» Рассказов интересен «Аугсбургу» («Бизнес Online»)

Защитник Николай Рассказов может продолжить карьеру в Германии.

Интерес к 22-летнему россиянину проявляет , сообщает «Бизнес Online».

Немецкий клуб видит в Рассказове замену Штефану Лихтштайнеру. Руководство «Аугсбурга» сейчас пытается расторгнуть с 36-летним швейцарцем контракт, срок которого истекает летом.

Если игрок и клуб не договорятся о прекращении сотрудничества, то покупка Рассказова, скорее всего, сдвинется на лето. «Аугсбург» сперва планировал арендовать футболиста «Спартака».

Сообщается, что на текущий момент руководство москвичей не рассматривает вариант с продажей своего воспитанника.

В 10 матчах РПЛ этого сезона Рассказов получил 2 желтые карточки.