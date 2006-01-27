Защитник «Спартака» Рассказов интересен «Аугсбургу» («Бизнес Online»)

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может продолжить карьеру в Германии.
Интерес к 22-летнему россиянину проявляет «Аугсбург», сообщает «Бизнес Online».
Немецкий клуб видит в Рассказове замену Штефану Лихтштайнеру. Руководство «Аугсбурга» сейчас пытается расторгнуть с 36-летним швейцарцем контракт, срок которого истекает летом.
Если игрок и клуб не договорятся о прекращении сотрудничества, то покупка Рассказова, скорее всего, сдвинется на лето. «Аугсбург» сперва планировал арендовать футболиста «Спартака».
Сообщается, что на текущий момент руководство москвичей не рассматривает вариант с продажей своего воспитанника.
В 10 матчах РПЛ этого сезона Рассказов получил 2 желтые карточки.