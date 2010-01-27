Дюков рассматривал вариант с выдвижением Митрофанова на пост президента РПЛ

Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Максим Митрофанов Александр Дюков Александр Алаев Футбол

Президент РФС Александр Дюков хотел бы видеть еще одну кандидатуру на выборах президента РПЛ помимо Сергея Прядкина.

Как отмечает «Бизнес Online», Дюков рассматривал возможность с продвижение на этот пост бывшего директора «Зенита» Максима Митрофанова, который с 2019 года занимается в РФС развитием футбола в регионах. Однако позиции Митрофанова ослабли, поскольку из-за реформ (в том числе Кубка России) он не пользуется поддержкой среди клубов.

Свою правую руку, Александра Алаева, Дюков не хотел бы отпускать в РПЛ. Но при этом руководство РФС хотело бы видеть на предстоящих выборах независимого кандидата, который бы составил конкуренцию Прядкину.

Проблема заключается в том, что выдвинуть президента РПЛ может только член лиги, а Прядкин пользуется полной поддержкой клубов. К тому же в лиге не хотят усиления выходцев из Петербурга, которыми считают РФС.

Отмена выборов Прядкина – шанс на конкуренцию идей. Но лига об этом давно не думает

РФС отменил победу Прядкина: за три месяца лиге нужно провести новые выборы, а до июля – причесать устав

«Карточный домик» в нашем футболе: клубы против РФС из-за расширения РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья