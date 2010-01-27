Дюков рассматривал вариант с выдвижением Митрофанова на пост президента РПЛ

Президент РФС Александр Дюков хотел бы видеть еще одну кандидатуру на выборах президента РПЛ помимо .

Как отмечает «Бизнес Online», Дюков рассматривал возможность с продвижение на этот пост бывшего директора Максима Митрофанова, который с 2019 года занимается в РФС развитием футбола в регионах. Однако позиции Митрофанова ослабли, поскольку из-за реформ (в том числе Кубка России) он не пользуется поддержкой среди клубов.

Свою правую руку, , Дюков не хотел бы отпускать в РПЛ. Но при этом руководство РФС хотело бы видеть на предстоящих выборах независимого кандидата, который бы составил конкуренцию Прядкину.

Проблема заключается в том, что выдвинуть президента РПЛ может только член лиги, а Прядкин пользуется полной поддержкой клубов. К тому же в лиге не хотят усиления выходцев из Петербурга, которыми считают РФС.

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