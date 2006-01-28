НБА. «Оклахома» уступила «Далласу», «Юта» играет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей.

«Оклахома» уступила «Далласу», «Юта» дома играет с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Все, что известно о гибели Кобе Брайанта

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