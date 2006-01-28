НБА. «Оклахома» уступила «Далласу», «Юта» играет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Оклахома» уступила «Далласу», «Юта» дома играет с «Хьюстоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Джексон (16), Драммонд (15 + 8 подборов), Михайлюк (13), Макер (9), Думбуя (8) – старт; Гэллоуэй (11), М-ф Моррис (9), Браун (8 + 6 передач), Вуд (8), Кинг (3).
- Дата проведения
- 28 января, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Робинсон (21), Адебайо (20 + 10 подборов + 10 передач), Батлер (19 + 7 передач), Хирро (13), Ленард (5 + 8 подборов) – старт; Драгич (14), Джонс (8), Олиник (8), Уэйтерс (3), Джонсон (2), Винсент (0), Силва (0).
- Дата проведения
- 28 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Шредер (21 + 7 подборов + 6 передач), Гилджес-Александер (16 + 11 подборов), Галлинари (14 + 6 передач), Адамс (9), Дорт (5) – старт; Бертон (11), Ноэл (9 + 8 подборов), Диалло (6), Бэйзли (3), Мускала (3), Херви (0).
- Дата проведения
- 28 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Уиггинс (36 + 9 подборов + 8 передач), Ковингтон (24 + 7 подборов), Таунс (23 + 8 подборов + 7 потерь), Напьер (10 + 8 передач), Калвер (5) – старт; Бэйтс-Диоп (9), Маклафлин (8), Окоги (7), Дженг (5), Мартин (2), Рид (0), Вонле (0).
- Дата проведения
- 28 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Лавин (23), Саторански (13 + 6 передач), Янг (13 + 9 подборов), Корнет (12 + 9 подборов), Данн (10 + 8 передач) – старт; Валентайн (16), Уайт (11), Хатчисон (8), Фелисио (4), Арчидиаконо (0).
- Дата проведения
- 28 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Митчелл (24), Богданович (16), Гобер (6 + 10 подборов), Инглс (4), О'Нил (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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