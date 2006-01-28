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    НБА. «Оклахома» уступила «Далласу», «Юта» играет с «Хьюстоном» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

    «Оклахома» уступила «Далласу», «Юта» дома играет с «Хьюстоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Кливленд 100:115 (23:24, 22:29, 27:36, 28:26)
    Дата проведения
    28 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Джексон (16), Драммонд (15 + 8 подборов), Михайлюк (13), Макер (9), Думбуя (8) – старт; Гэллоуэй (11), М-ф Моррис (9), Браун (8 + 6 передач), Вуд (8), Кинг (3).
    Кливленд
    Секстон (23 + 5 потерь), Лав (20 + 7 подборов), Томпсон (17 + 11 подборов), Осман (7), Гарлэнд (6) – старт; Маккинни (15), Нэнс (10), Портер (9), Экзам (4), Хенсон (4), Уэйд (0), Кук (0).

    Майами – Орландо 113:92 (31:21, 23:27, 31:23, 28:21)
    Дата проведения
    28 января, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Робинсон (21), Адебайо (20 + 10 подборов + 10 передач), Батлер (19 + 7 передач), Хирро (13), Ленард (5 + 8 подборов) – старт; Драгич (14), Джонс (8), Олиник (8), Уэйтерс (3), Джонсон (2), Винсент (0), Силва (0).
    Орландо
    Гордон (13 + 7 подборов), Вучевич (13 + 12 подборов), Фульц (12 + 7 передач), Фурнье (9 + 8 передач), Берч (7) – старт; Росс (11), Бамба (10), Картер-Уильямс (9), Айванду (6), Джонсон (2), Лоу (0), Фрэйзер (0), Джефферсон (0).

    Оклахома-Сити – Даллас 97:107 (22:25, 25:34, 30:29, 20:19)
    Дата проведения
    28 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Шредер (21 + 7 подборов + 6 передач), Гилджес-Александер (16 + 11 подборов), Галлинари (14 + 6 передач), Адамс (9), Дорт (5) – старт; Бертон (11), Ноэл (9 + 8 подборов), Диалло (6), Бэйзли (3), Мускала (3), Херви (0).
    Даллас
    Дончич (29 + 11 подборов), Хардуэй (15), Порзингис (14 + 10 подборов), Сет Карри (8), Финни-Смит (2 + 8 подборов) – старт; Райт (14 + 12 подборов), Клебер (11), Брансон (9), Джексон (5).

    Миннесота – Сакраменто 129:133 OT (37:24, 31:26, 29:28, 22:41, 10:14)
    Дата проведения
    28 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Уиггинс (36 + 9 подборов + 8 передач), Ковингтон (24 + 7 подборов), Таунс (23 + 8 подборов + 7 потерь), Напьер (10 + 8 передач), Калвер (5) – старт; Бэйтс-Диоп (9), Маклафлин (8), Окоги (7), Дженг (5), Мартин (2), Рид (0), Вонле (0).
    Сакраменто
    Фокс (22 + 7 подборов + 8 передач), Бьелица (20 + 9 подборов + 8 передач), Барнс (12), Богданович (11), Дедмон (2) – старт; Хилд (42), Бэйзмор (15), Джозеф (4), Феррелл (3), Джайлз (2), Толливер (0).

    Чикаго – Сан-Антонио 110:109 (21:28, 29:20, 25:37, 35:24)
    Дата проведения
    28 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Лавин (23), Саторански (13 + 6 передач), Янг (13 + 9 подборов), Корнет (12 + 9 подборов), Данн (10 + 8 передач) – старт; Валентайн (16), Уайт (11), Хатчисон (8), Фелисио (4), Арчидиаконо (0).
    Сан-Антонио
    Дерозан (36 + 10 подборов), Пелтль (16 + 13 подборов), Лайлс (10 + 8 подборов), Мюррей (2), Форбс (2) – старт; Миллс (25), Гэй (9), Уокер (5), Мету (4), Уайт (0).

    Юта – Хьюстон 110:118 (4 четверть)
    Дата проведения
    28 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью
    Юта
    Митчелл (24), Богданович (16), Гобер (6 + 10 подборов), Инглс (4), О'Нил (3).
    Хьюстон
    Гордон (33), Риверс (18), Хауз (14 + 8 подборов + 5 потерь), Маклемор (3), Такер (3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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