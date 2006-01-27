Президент «Аккрингтона» о словах Клоппа про Кубок Англии: «Юрген, «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете турнир»

Президент «Аккрингтон Стэнли» Энди Холт раскритиковал тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за решение выставить молодежь на переигровку Кубка Англии против «Шрусбери».

«Юрген, «Ливерпуль», вы позорите себя. Вы мараете свою репутацию. Подумайте об этом.

Вы убиваете Кубок Англии. Уже есть призывы убить Кубок лиги. Вы убиваете нас.

Футбольная ассоциация Англии должна выиграть эту битву, иначе авторитет их флагманского турнира подрывается. FA должна выиграть битву или свернуть лавочку.

«Ливерпуль» следует подвергнуть жесткой критике и серьезным штрафам. Это не их футбол, а наш.

Мы идем этим путем, и постоянные поражения в борьбе с жадностью АПЛ должны прекратиться.

Возможно, правительство или болельщики должны начать бороться за нашу игру. Другого варианта в отсутствие сильных FA и EFL (Английская футбольная лига) просто нет.

У нас продаются стадионы, клубы судятся друг с другом, не платятся зарплаты, а клубы пропадают, когда их выгоняют... Сколько еще нужно доказательств FA и EFL, чтобы они поняли, что зашли слишком далеко?

Футбол в беде: работай на нашу пирамиду или проваливай», – написал в твиттере президент клуба 3-го английского дивизиона.

«Ливерпуль» сыграл вничью со «Шрусбери». Еще раз: «Ливерпуль» сыграл вничью со «Шрусбери»!