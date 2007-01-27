«Спартак» заключил соглашение с китайским производителем смартфонов ZTE

У «Спартака» появился новый спонсор.
Им стал китайский производитель смартфонов ZTE.
«Мы рады, что нашли партнера, который будет поддерживать нас долгие годы. Это компания с традициями, как и наш клуб. Срок контракта – на первой стадии на один год, но надеемся, что партнерство продлится и в будущем.
Контракт на данный момент не предусматривает расположение логотипа ZTE на форме, а что будет в будущем – посмотрим. Совместные акции у нас запланированы. Также этот контракт поддерживает нашу цель выйти на китайский рынок», – заявил гендиректор «Спартака» Томас Цорн.
Сообщалось, что московский клуб получит по новому контракту 30 миллионов рублей в год.
Все готово к подписанию 👌 pic.twitter.com/pJXBpw1zIj— Artem Kalinin (@kalininart) January 27, 2020