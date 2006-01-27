Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи». Возможно, он будет тренироваться с «Зенитом-2»

Нападающий Александр Кокорин не поехал с «Сочи» на второй сбор, стартующий сегодня в Турции, сообщил отчим и агент игрока Кирилл Логинов.

– Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»?

– Нет, не поедет.

– Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»?

– Пока этого не произошло, у него выходные, и он готовится ехать на второй сбор команды.

– То есть он по-прежнему в подвешенном состоянии? Когда станет известно окончательное решение?

– Я сказал, что он не поехал с «Сочи». Этого достаточно, – заявил Логинов.

Как утверждает «Спорт день за днем», есть вероятность, что 28-летний форвард продолжит подготовку ко второй части сезона в «Зените-2».

21 января было объявлено об аренде Кокорина в «Сочи», однако футболист остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана.

С 29 января по 10 февраля «Зенит» проведет сборы в испанском Бенидорме, где сыграет против «Дюделанжа», «Кайрата» и минского «Динамо».

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