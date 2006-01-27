Британский защитник Салливан признался, что он бисексуал

Защитник Зак Салливан, выступающий в Британской элитной хоккейной лиге за «Манчестер Шторм», публично объявил, что он бисексуал.

27-летний игрок сообщил об этом в рамках первых в истории лиги выходных в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Чувствую, что сейчас лучшее время рассказать о том, что я знаю много лет. Из-за этой ситуации я боролся с проблемами психического здоровья, но с поддержкой, пониманием и принятием со стороны моей семьи, друзей и товарищей по команде я, наконец, чувствую себя готовым сказать: я бисексуал.

Я никогда не был так горд носить свитер, ведь он прославляет все гендерные идентичности и сексуальные меньшинства», – написал Салливан.

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