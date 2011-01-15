Гуф вызвал на бой бронзового призера ОИ-2004 по дзюдо Носова: «У меня семья из-за тебя разрушилась»

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, вызвал на бой дзюдоиста и депутата Госдумы РФ Дмитрия Носова.

Гуф записал в сторис инстаграма видеообращение к Носову.

«Носов, иди сюда, я один на пляже, давай. Мне кажется, у нас с тобой есть недовыясненный вопрос – у Слима, меня, моей жены, жены Слима, невесты, у Сэма есть вопросы.

Где вы там тренируетесь? Хочешь, я подъеду один? Вы же там капец бойцы, галустяны. Давай, подъезжай, депутат.

Вы меня задолбали все. Я себе флаг России набил, знак «Аэрофлота», гранату, пистолет – вам ничего это не говорит, что я не мусорской? Может, ты мне наркоты подкинешь?

Ты мне давно дорогу перешел. Я хочу узнать, где я тебе дорогу перешел настолько, что ты захотел лишить меня всего будущего.

Дмитрий Носов, это я тебе говорю — Леша Долматов — я тебя жду. И ты меня найди сам. Понял меня, слышишь? Депутат ты, не депутат. У меня семья из-за тебя разрушилась», – сказал Гуф.

Бывшего участника группы CENTR в 2015-м году вместе с другим рэпером Слимом задержали в аэропорту Красноярска. В крови артистов были найдены следы кокаина и марихуаны.

Инициатором ареста Гуфа и Слима стало движения «Антидилер», которое возглавляет Носов.