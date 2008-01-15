Жена Семака: «Хотелось бы взять четверых детей из Африки. Как минимум»

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала о планах по усыновлению детей из Африки.

– Вам хотелось взять с собой ту девочку из Африки?

– Мне бы хотелось взять как минимум четверых, – ответила Анна Семак подписчику на своей странице в инстаграме.

Анна Семак впервые заявила о желании усыновить темнокожего ребенка в октябре прошлого года.

В декабре она вместе с мужем посетила Африку в рамках съемок фильма о детях-альбиносах.

Анна Семак дала большое интервью: хочет усыновить темнокожего ребенка, пишет книги, рассуждает о православии