Чемпион мира WBA Беспутин провалил допинг-тест

Российский боксер, чемпион мира WBA в полусреднем весе Александр Беспутин провал допинг-тест, сообщает ТАСС.
30 ноября прошлого года Беспутин стал чемпионом, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей.
Тогда же боксер прошел допинг-контроль, который показал положительный результат на препарат лигандрол.
Лигандрол – селективный модулятор андрогенных рецепторов, который помогает увеличить мышечную массу.
28-летний Беспутин в карьере одержал 14 побед (9 – нокаутом).
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