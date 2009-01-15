Чемпион мира WBA Беспутин провалил допинг-тест

Российский боксер, чемпион мира в полусреднем весе Александр Беспутин провал допинг-тест, сообщает ТАСС.

30 ноября прошлого года Беспутин стал чемпионом, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей.

Тогда же боксер прошел допинг-контроль, который показал положительный результат на препарат лигандрол.

Лигандрол – селективный модулятор андрогенных рецепторов, который помогает увеличить мышечную массу.

28-летний Беспутин в карьере одержал 14 побед (9 – нокаутом).

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