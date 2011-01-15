Пилипчук возглавил «Спартак-2»

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«Спартак-2» подтвердил назначение Романа Пилипчука на пост главного тренера команды.

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона.

Помогать тренеру будут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов. Тренером вратарей остался Владимир Пчельников.

Виктор Булатов, руководивший «Спартаком-2» в первой части сезона, команду покинул. Вместе с ним ушли также тренер Владимир Волчек и тренер по физической подготовке Владимир Зеленовский.

Пилипчук вернулся в московскую команду, в которой работал в тренерских штабах Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры с 2016 по 2018 год.

Последним клубом Пилипчука было минское «Динамо», которое он возглавлял с 1 февраля по 31 мая прошлого года.

«Спартак-2» в 25 турах первенства Олимп-ФНЛ набрал 25 очков и идет в зоне вылета – на 16-м месте.

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