Пилипчук возглавил «Спартак-2»

подтвердил назначение Романа Пилипчука на пост главного тренера команды.

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона.

Помогать тренеру будут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке . Тренером вратарей остался Владимир Пчельников.

, руководивший «Спартаком-2» в первой части сезона, команду покинул. Вместе с ним ушли также тренер Владимир Волчек и тренер по физической подготовке Владимир Зеленовский.

Пилипчук вернулся в московскую команду, в которой работал в тренерских штабах Дмитрия Аленичева и с 2016 по 2018 год.

Последним клубом Пилипчука было минское «Динамо», которое он возглавлял с 1 февраля по 31 мая прошлого года.

«Спартак-2» в 25 турах первенства набрал 25 очков и идет в зоне вылета – на 16-м месте.