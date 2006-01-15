Лионель Месси: «Соперничество с Роналду навсегда останется в памяти людей»

Капитан «Барселоны» рассказал о соперничестве с бывшим нападающим «Реала» .

«Это было особенное соперничество, и оно навсегда останется в памяти людей, потому что продолжалось долгие годы, хотя поддерживать такой уровень столь продолжительный период непросто.

Вдобавок к этому мы играли в крайне требовательных командах – и «Барселоне» – лучших в мире.

Равная борьба продолжалась долгие годы. Думаю, она останется в памяти людей навсегда. Спортивное противостояние между нами было приятным на личном уровне, и, думаю, люди тоже получали удовольствие, вне зависимости от того, фанаты «Барсы» это, «Реала» или просто сторонние болельщики.

Безусловно, когда Криштиану играл за «Реал», наши матчи были особенными. Матчи с «Реалом» всегда важны, но с Роналду они были еще более особенными. Теперь это в прошлом, и нужно двигаться дальше», – сказал Месси в интервью DAZN.

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