Тедеско не намерен уходить из «Спартака». У него нет разногласий с руководством

Главный тренер не намерен уходить из клуба ни во время зимней паузы, ни по завершении сезона.

Сегодня появилась информация о том, что 34-летний специалист хочет покинуть команду из-за недовольства трансферной политикой.

Однако, как сообщает со ссылкой на источник из окружения тренера, он комфортно чувствует себя в «Спартаке» и не имеет разногласий с руководством красно-белых.

При заключении контракта в октябре прошлого года с Тедеско обсуждалось, что «Спартак» не будет активно работать над трансферами зимой. Также тренер принял решение клуба отпустить , узнав, какие требования выдвигал игрок.