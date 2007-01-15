«Интер» продолжает работу над трансфером полузащитника Кристиана Эриксена.

Сам футболист уже согласился перейти в миланскую команду, одобрив переговоры со «шпорами».

сделал официальное предложение лондонцам в размере 10 миллионов евро, но «Тоттенхэм» настаивает на 20 миллионах.

Руководство итальянского клуба переключилось на кандидатуру 27-летнего датчанина после неудачной попытки пригласить хавбека «Барселоны» .

Ранее сообщалось, что контракт Эриксена с «Интером» будет рассчитан до 2024 года, а его зарплата составит 10 млн евро в год.

Летом Эриксен станет свободным агентом. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до конца июня.