РПЛ – 16-я в Европе по балансу зарплат в 2018 году. Средняя ведомость клубов топ-3 – 90 млн евро, аутсайдеров – 10 млн

УЕФА выпустил экономический отчет по итогам 2018 финансового года.

Согласно документу, российская Премьер-лига занимала 16-е место в Европе по балансу зарплат в 2018 году.

Средняя зарплатная ведомость топ-3 клубов России составляла 90 млн евро, у команд с 4-го по 6-е место – 43 млн, а у клубов с 7-го места и ниже – 10 млн.

Таким образом, индекс России по данному показателю равнялся 9,3. В топ-20 европейских чемпионатов хуже ситуация была только в Испании (11,2), Шотландии (11,8), Греции (16) и Португалии (22).