НБА. «Майами» победил «Сан-Антонио», «Хьюстон» играет с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят десять матчей.
«Майами» дома победил «Сан-Антонио». «Хьюстон» сыграет с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Харрис (34 + 10 подборов), Симмонс (20 + 11 передач), Ричардсон (15), Хорфорд (14 + 8 подборов + 6 передач), Тайбулл (5 + 4 блок-шота) – старт; Коркмаз (15), Эннис (6), Нето (4), Пелл (4 + 7 подборов), Скотт (0).
- Дата проведения
- 16 января, 03.00, «TD Garden»
- Бостон
- Хэйворд (25 + 7 подборов), Браун (24 + 12 подборов), Уокер (19), Тайс (9 + 7 подборов + 6 передач), Смарт (3) – старт; Уонамейкер (9), Кантер (6), Грин (4), Лэнгфорд (2), Оджелей (2), Г. Уильямс (0), Пуарье (0).
- Дата проведения
- 16 января, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Нанн (33), Адебайо (14 + 13 подборов + 7 передач), Батлер (12), Робинсон (11), Ленард (7) – старт; Драгич (17), Джонс (7 + 12 подборов), Джонсон (5), Олиник (0).
- Дата проведения
- 16 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Галлинари (23), Гилджес-Александер (21 + 6 передач), Пол (16 + 11 передач), Фергюсон (2), Адамс (2) – старт; Шредер (25 + 6 передач + 5 потерь), Мускала (17), Бэйзли (8), Пэттон (4), Диалло (3), Бертон (0), Херви (0).
- Торонто
- Ануноби (21), Сиакам (21), Лаури (17 + 8 передач), Марк Газоль (15), Ибака (15) – старт; Пауэлл (23), Дэвис (12 + 7 подборов), Маккоу (6), Холлис-Джефферсон (0).
- Дата проведения
- 16 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Калвер (17), Дженг (15 + 11 подборов), Ковингтон (14 + 7 подборов), Уиггинс (10), Напьер (4 + 9 передач) – старт; Бэйтс-Диоп (15), Тиг (9), Вонле (6), Грэм (5), Окоги (2), Рид (2).
- Индиана
- Сабонис (29 + 13 подборов + 6 передач), Брогдон (21 + 6 передач), Уоррен (12), Лэмб (9), Тернер (7) – старт; Макдермотт (14), Дж. Холидэй (6), Макконнелл (4 + 8 передач), Битадзе (2), А. Холидэй (0).
- Дата проведения
- 16 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Лавин (30 + 7 подборов + 7 передач), Саторански (18), Маркканен (13 + 8 подборов), Данн (2 + 7 передач), Гэффорд (2) – старт; Янг (18 + 8 подборов), Хатчисон (11), Уайт (10), Корнет (10), Харрисон (1), Арчидиаконо (0), Фелисио (0).
- Дата проведения
- 16 января, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
- Портер (17), Бартон (13), Грант (11), Пламли (10), Йокич (8 + 7 подборов + 7 передач), Мюррэй (5), Моррис (4), Крэйг (4), Дозьер (2), Бизли (0), Эрнангомес (0).
- Шарлотт
- Розир (20 + 9 передач), Вашингтон (14), Зеллер (11), Грэм (9), Бриджес (9), Бэйкон (2), Бийомбо (2), Эрнангомес (2), Батюм (0 + 6 передач), Марв. Уильямс (0).
- Дата проведения
- 16 января, 05.30, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Уэстбрук (16), Маклемор (9), Харден (8), Гордон (8), Капела (4 + 12 подборов), Риверс (2), Хауз (0), Такер (0).
- Дата проведения
- 16 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Хилд (16), Барнс (14), Фокс (13 + 6 передач), Джозеф (6), Бэгли (6), Бьелица (4), Феррелл (3), Ариза (3), Джайлз (2).
- Дата проведения
- 16 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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