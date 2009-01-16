Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Майами» победил «Сан-Антонио», «Хьюстон» играет с «Портлендом» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Шарлотт Чикаго Даллас Денвер Детройт Хьюстон Индиана Лейкерс Майами Миннесота Бруклин Орландо Филадельфия Портленд Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят десять матчей. 

    «Майами» дома победил «Сан-Антонио». «Хьюстон» сыграет с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Бруклин 117:106 (25:28, 29:29, 32:33, 31:16)
    Дата проведения
    16 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Харрис (34 + 10 подборов), Симмонс (20 + 11 передач), Ричардсон (15), Хорфорд (14 + 8 подборов + 6 передач), Тайбулл (5 + 4 блок-шота) – старт; Коркмаз (15), Эннис (6), Нето (4), Пелл (4 + 7 подборов), Скотт (0).
    Бруклин
    Динуидди (26 + 8 передач), Аллен (17 + 10 подборов), Принс (15 + 7 подборов), Ирвинг (14), Харрис (6) – старт; Леверт (12), Чендлер (10), Джордан (4), Луваву-Кабарро (2), Куруц (0).

    Бостон – Детройт 103:116 (24:27, 35:30, 23:34, 21:25)
    Дата проведения
    16 января, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Хэйворд (25 + 7 подборов), Браун (24 + 12 подборов), Уокер (19), Тайс (9 + 7 подборов + 6 передач), Смарт (3) – старт; Уонамейкер (9), Кантер (6), Грин (4), Лэнгфорд (2), Оджелей (2), Г. Уильямс (0), Пуарье (0).
    Детройт
    Думбуя (24), Роуз (22 + 6 передач), Драммонд (13 + 13 подборов + 7 передач + 5 потерь), Снелл (6), Браун (4) – старт; М-ф Моррис (23), Михайлюк (21), Вуд (2), Фрэйзер (1), Гэллоуэй (0), Макер (0).

    Майами – Сан-Антонио 106:100 (24:17, 27:34, 24:26, 31:23)
    Дата проведения
    16 января, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Нанн (33), Адебайо (14 + 13 подборов + 7 передач), Батлер (12), Робинсон (11), Ленард (7) – старт; Драгич (17), Джонс (7 + 12 подборов), Джонсон (5), Олиник (0).
    Сан-Антонио
    Дерозан (30 + 7 передач), Олдридж (12), Форбс (11), Мюррей (4 + 7 подборов), Лайлс (4 + 7 подборов) – старт; Миллс (21), Уайт (11), Гэй (3), Уокер (2), Пелтль (2), Белинелли (0).

    Оклахома-Сити – Торонто 121:130 (25:38, 30:35, 28:24, 38:33)
    Дата проведения
    16 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Галлинари (23), Гилджес-Александер (21 + 6 передач), Пол (16 + 11 передач), Фергюсон (2), Адамс (2) – старт; Шредер (25 + 6 передач + 5 потерь), Мускала (17), Бэйзли (8), Пэттон (4), Диалло (3), Бертон (0), Херви (0).
    Торонто
    Ануноби (21), Сиакам (21), Лаури (17 + 8 передач), Марк Газоль (15), Ибака (15) – старт; Пауэлл (23), Дэвис (12 + 7 подборов), Маккоу (6), Холлис-Джефферсон (0).

    Миннесота – Индиана 99:104 (30:24, 29:30, 18:22, 22:28)
    Дата проведения
    16 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Калвер (17), Дженг (15 + 11 подборов), Ковингтон (14 + 7 подборов), Уиггинс (10), Напьер (4 + 9 передач) – старт; Бэйтс-Диоп (15), Тиг (9), Вонле (6), Грэм (5), Окоги (2), Рид (2).
    Индиана
    Сабонис (29 + 13 подборов + 6 передач), Брогдон (21 + 6 передач), Уоррен (12), Лэмб (9), Тернер (7) – старт; Макдермотт (14), Дж. Холидэй (6), Макконнелл (4 + 8 передач), Битадзе (2), А. Холидэй (0).

    Чикаго – Вашингтон 115:106 (24:26, 31:34, 30:20, 30:26)
    Дата проведения
    16 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Лавин (30 + 7 подборов + 7 передач), Саторански (18), Маркканен (13 + 8 подборов), Данн (2 + 7 передач), Гэффорд (2) – старт; Янг (18 + 8 подборов), Хатчисон (11), Уайт (10), Корнет (10), Харрисон (1), Арчидиаконо (0), Фелисио (0).
    Вашингтон
    Бил (23), Томас (12), Пэйтон (10), Маинми (8 + 7 подборов), Брайант (5) – старт; Макрэй (16), Бертанс (12), Пасечник (10), Смит (5), Бонга (5), Браун (0).

    Денвер – Шарлотт 100:81 (4 четверть)
    Дата проведения
    16 января, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью
    Денвер
    Портер (17), Бартон (13), Грант (11), Пламли (10), Йокич (8 + 7 подборов + 7 передач), Мюррэй (5), Моррис (4), Крэйг (4), Дозьер (2), Бизли (0), Эрнангомес (0).
    Шарлотт
    Розир (20 + 9 передач), Вашингтон (14), Зеллер (11), Грэм (9), Бриджес (9), Бэйкон (2), Бийомбо (2), Эрнангомес (2), Батюм (0 + 6 передач), Марв. Уильямс (0).

    Хьюстон – Портленд 73:88 (3 четверть)
    Дата проведения
    16 января, 05.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью
    Хьюстон
    Уэстбрук (16), Маклемор (9), Харден (8), Гордон (8), Капела (4 + 12 подборов), Риверс (2), Хауз (0), Такер (0).
    Портленд
    Макколлум (13), Энтони (13 + 7 подборов), Уайтсайд (9 + 7 подборов), Лиллард (7), Бэйзмор (7), Толливер (5), Саймонс (2), Трент (2), Литтл (2).

    Сакраменто – Даллас 67:75 (3 четверть)
    Дата проведения
    16 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью
    Сакраменто
    Хилд (16), Барнс (14), Фокс (13 + 6 передач), Джозеф (6), Бэгли (6), Бьелица (4), Феррелл (3), Ариза (3), Джайлз (2).
    Даллас
    Сет Карри (16), Пауэлл (13), Клебер (12), Дончич (11 + 7 подборов + 9 передач), Хардуэй (7), Райт (4), Финни-Смит (4), Брансон (2), Джексон (2).

    Лейкерс – Орландо 36:51 (2 четверть)
    Дата проведения
    16 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Так выберем же символ десятилетия в НБА. «Даллас» Дирка или «Голден Стэйт» без Дюрэнта?

    Хайлайты Дончича, защита «Милуоки» и победы Леброна. Рейтинг самых интересных команд НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья