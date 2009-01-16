НБА. «Майами» победил «Сан-Антонио», «Хьюстон» играет с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата проходят десять матчей.

«Майами» дома победил . «Хьюстон» сыграет с «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Так выберем же символ десятилетия в НБА. «Даллас» Дирка или «Голден Стэйт» без Дюрэнта?

Хайлайты Дончича, защита «Милуоки» и победы Леброна. Рейтинг самых интересных команд НБА