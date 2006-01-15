ЦСКА может опередить «Динамо» в борьбе за Соболева

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может перейти в ЦСКА.
Ранее появилась информация о том, что трансфер 22-летнего форварда согласовало «Динамо», однако, как сообщает «Чемпионат», армейцы также претендуют на игрока и намерены взять его в аренду с правом последующего выкупа.
Трансфер является личной инициативой генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.
О том, что Соболев присоединится именно к красно-синим, также сообщают журналисты Константин Алексеев и Василий Конов.
Ранее стало известно, что Соболев не полетел с «Крыльями» на сбор в Турцию.
Статистику нападающего можно найти здесь.