ЦСКА может опередить «Динамо» в борьбе за Соболева

Нападающий Александр Соболев может перейти в ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что трансфер 22-летнего форварда согласовало , однако, как сообщает «Чемпионат», армейцы также претендуют на игрока и намерены взять его в аренду с правом последующего выкупа.

Трансфер является личной инициативой генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

О том, что Соболев присоединится именно к красно-синим, также сообщают журналисты Константин Алексеев и Василий Конов.

Ранее стало известно, что Соболев не полетел с «Крыльями» на сбор в Турцию.

Статистику нападающего можно найти здесь.