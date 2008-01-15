Дебур сменил Галлана на посту главного тренера «Вегаса» после четырех поражений подряд

Жерар Галлан уволен с поста главного тренера .

Его заменил Питер Дебур, который покинул «Сан-Хосе» по ходу текущего сезона.

На данный момент «Вегас» занимает 9-е место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 49 матчах. Команда имеет серию из четырех поражений подряд.

56-летний Галлан возглавил «Голден Найтс» в 2017 году и в первый же сезон в вывел клуб в финал Кубка Стэнли, где уступил «Вашингтону» со счетом 1-4 в серии. В прошлом сезоне «Вегас» проиграл в первом раунде плей-офф.