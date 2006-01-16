Чемпионат Франции. «ПСЖ» разгромил «Монако» Головина – 4:1

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В перенесенном матче 15-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях разгромил «Монако» (4:1) российского полузащитника Александра Головина.

Чемпионат Франции

Перенесенные матчи

12-й тур

Ним – Ренн 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
15 января, 21.00, «Стад де Костьере»
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Гол:
0:1 – 64 Юну.
НимБернардони, Мигель, Алакуш, Мартинес, Бриансон (Ландр, 48), Филиппото, До, Ферхат, Фомба (Дульевич, 76), Рипар (Денкей, 71), Валль.
РеннМенди, Да Сильва, Траоре, Ньяньон, Мауасса, Леа Силики, Камавинга, Юну (Гбоо, 80), Те (Буриго, 71), Рафинья, Ньянг (Сьебатшо, 81).
Предупреждения:
Траоре (15), Фомба (19), Сален (84), Сьебатшо (89).

15-й тур

Монако – ПСЖ 1:4 (0:2, 1:2)
Дата проведения
15 января, 23.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 24 Мбаппе, 0:2 – 45, пенальти Неймар, 0:3 – 72 Сарабия, 1:3 – 87 Бакайоко, 1:4 – 90 Мбаппе.
МонакоЛекомт, Глик, Марипан, Хенрихс, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 79), Желсон Мартинш (Огюстен, 78), Головин (Адриен Силва, 69), Кейта Бальде, Бен-Йеддер.
ПСЖНавас, Курзава, Кимпембе, Тиаго Силва, Куасси, Гуйе (Верратти, 71), Ди Мария (Дракслер, 79), Дагба, Мбаппе, Икарди (Сарабия, 71), Неймар.
Предупреждения:
Глик (45), Куасси (68), Бакайоко (81), Курзава (86).

16-й тур

Амьен – Реймс 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
15 января, 21.00, «Ликорн»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Кутеса, 1:1 – 54 Конате.
АмьенГюртнер, Калабрези, Дибасси, Шеджу, Жалле, Ньяоре (Монкондюи, 46), Зунгу (Бодмер, 80), Мендоса (Отеро, 46), Диабате, Гирасси, Конате.
РеймсРайкович, Конан, Дисаси, Абдельхамид, Фоке, Мунеци, Дингоме, Кутеса (Нкада, 71), Думбия (Камара, 80), Кассама, Диа (Хен Чжун Сук, 90).
Предупреждения:
Зунгу (20), Думбия (72), Нкада (78), Хен Чжун Сук (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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