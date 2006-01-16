Чемпионат Франции. «ПСЖ» разгромил «Монако» Головина – 4:1

В перенесенном матче 15-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях разгромил «Монако» (4:1) российского полузащитника Александра Головина.
Чемпионат Франции
Перенесенные матчи
12-й тур
- Дата проведения
- 15 января, 21.00, «Стад де Костьере»
- Гол:
- 0:1 – 64 Юну.
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Ним –
Бернардони, Мигель, Алакуш, Мартинес, Бриансон (Ландр, 48), Филиппото, До, Ферхат, Фомба (Дульевич, 76), Рипар (Денкей, 71), Валль.
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Ренн –
Менди, Да Сильва, Траоре, Ньяньон, Мауасса, Леа Силики, Камавинга, Юну (Гбоо, 80), Те (Буриго, 71), Рафинья, Ньянг (Сьебатшо, 81).
15-й тур
- Дата проведения
- 15 января, 23.00, «Луи II»
- Голы:
- 0:1 – 24 Мбаппе, 0:2 – 45, пенальти Неймар, 0:3 – 72 Сарабия, 1:3 – 87 Бакайоко, 1:4 – 90 Мбаппе.
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Монако –
Лекомт, Глик, Марипан, Хенрихс, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 79), Желсон Мартинш (Огюстен, 78), Головин (Адриен Силва, 69), Кейта Бальде, Бен-Йеддер.
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ПСЖ –
Навас, Курзава, Кимпембе, Тиаго Силва, Куасси, Гуйе (Верратти, 71), Ди Мария (Дракслер, 79), Дагба, Мбаппе, Икарди (Сарабия, 71), Неймар.
16-й тур
- Дата проведения
- 15 января, 21.00, «Ликорн»
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Амьен –
Гюртнер, Калабрези, Дибасси, Шеджу, Жалле, Ньяоре (Монкондюи, 46), Зунгу (Бодмер, 80), Мендоса (Отеро, 46), Диабате, Гирасси, Конате.
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Реймс –
Райкович, Конан, Дисаси, Абдельхамид, Фоке, Мунеци, Дингоме, Кутеса (Нкада, 71), Думбия (Камара, 80), Кассама, Диа (Хен Чжун Сук, 90).
- Предупреждения:
- Зунгу (20), Думбия (72), Нкада (78), Хен Чжун Сук (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.