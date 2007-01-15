Зе Луиш близок к переходу в «Тоттенхэм» на правах аренды

Нападающий «Порту» Зе Луиш близок к переходу в .

Переговоры об аренде 28-летнего форварда с правом выкупа находятся в продвинутой стадии.

Зе Луиш, с 2015 по 2019 год выступавший за московский «Спартак», перешел в «Порту» прошлым летом примерно за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он забил семь мячей в 12 матчах чемпионата Португалии.

Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту». 2 мяча – головой, еще один – с правой с 25 метров 😮

Зе Луиша сильно недооценивали: он мало забивал, но блестяще играл в подыгрыше и стал королем воздуха