Министр спорта Колобков уходит в отставку вместе со всем правительством России

Теги Виталий Мутко Владимир Путин Дмитрий Медведев Павел Колобков Министерство спорта России Политика Ольга Голодец Р-Спорт Биатлон

Правительство России сегодня в полном состав подало в отставку.

Об этом после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Путин поручил старому составу правительства исполнять обязанности до назначения нового правительства.

В состав нынешнего правительства России входят также министр спорта Павел Колобков, вице-премьер по спорту Ольга Голодец и вице-премьер по строительству Виталий Мутко, который долгое время был министром спорта.

Колобков занимает пост министра спорта с октября 2016 года, Голодец была назначена на должность вице-премьера в мае 2018-го.

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