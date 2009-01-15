Правительство России сегодня в полном состав подало в отставку.

Об этом после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию сообщил премьер-министр .

Путин поручил старому составу правительства исполнять обязанности до назначения нового правительства.

В состав нынешнего правительства России входят также министр спорта Павел Колобков, вице-премьер по спорту Ольга Голодец и вице-премьер по строительству , который долгое время был министром спорта.

Колобков занимает пост министра спорта с октября 2016 года, Голодец была назначена на должность вице-премьера в мае 2018-го.

Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова

20 вопросов про допинг и базу данных, на которые Россия (никогда?) не ответит