Роман Ротенберг: «Представьте, что каждый китаец купит клюшку или коньки. Это огромные деньги»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказал позицию о развитии хоккея в мире.

— Вы думаете о развитии хоккея за пределами России?

— Да, 100 процентов. Всю свою жизнь, с самого детства, я путешествовал и играл в хоккей. Я вырос в Финляндии, поэтому знаю местную культуру. Я много раз бывал в Канаде, играл на некоторых турнирах в США, когда был молод. Я видел много хороших примеров по всему миру, как нужно развивать хоккей, например, программа развития сборной США. Есть также канадский подход, есть финский подход.

Теперь появился Китай, который для всех является новым рынком. Я был частью этого процесса. Проблема в том, что нет никакого способа управлять им, нет драйвера для развития хоккея в Китае. Нет никого, кто мог бы продолжить развитие. Особенно с учетом потенциала Китая: 1,3 миллиарда человек — представьте, что будет, если каждый китаец купит себе хоккейную клюшку или коньки? Это огромная сумма денег, которая может быть полезна для развития хоккея.

Но это в теории. На самом деле только 8000 китайцев играют в хоккей. Это рынок на 1,3 миллиарда человек, но играют там только 8000.

Конечно, мы хотим развивать российский хоккей, но мы также заинтересованы и в развитии мирового хоккея. Чем больше людей играют в хоккей, тем больше становится болельщиков, что потенциально может приносить нам доход. Мы хотим этого.

— Вы видите большую цель для хоккейных федераций по всему миру?

— Хоккей объединяет всех. В Канаде понимают, что если не будет российской хоккейной команды, то не будет и канадско-российского хоккейного противостояния. Вы воспитывались с мыслью о том, что Россия-Канада — лучшая хоккейная игра, которую только можно представить. С помощью хоккея мы можем объединить людей и решить многие проблемы, – заявил Ротенберг.

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