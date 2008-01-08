«МЮ» впервые за 23 года пропустил 3 гола в первом тайме на «Олд Траффорд»

«Манчестер Сити» громит в первом полуфинале Кубка лиги (3:0, второй тайм).

«МЮ» пропустил три гола в первом тайме домашнего матча впервые с мая 1997 года. Тогда подобное случилось во встрече с «Мидлсбро» (3:3).

Три гола за первый тайм вообще «Юнайтед» не пропускал с августа 2018 года. Тогда команда трижды пропустила к перерыву в выездной игре с (2:3).

На Sports.ru можно следить за матчем «Манчестер Юнайтед» с «Ман Сити» по видеотрансляции и текстовому онлайну.

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