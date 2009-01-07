Видеотрансляция матча «Ман Юнайтед» – «Ман Сити» – 0:3. Автогол Перейры. Текстовый онлайн тоже есть

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Манчестер Сити».
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 7 января, 23.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 17 Бернарду Силва, 0:2 – 33 Марез, 0:3 – 38, автогол Перейра.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Уильямс, Линделеф, Джонс, Лингард (Матич, 46), Фред, Перейра, Джеймс, Гринвуд, Рэшфорд.
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Манчестер Сити –
Браво, Уокер, Менди, Отаменди, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне, Марез, Фернандиньо, Родри Эрнандес.
- Предупреждение:
- Лингард (35).