Видеотрансляция матча «Ман Юнайтед» – «Ман Сити» – 0:3. Автогол Перейры. Текстовый онлайн тоже есть

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В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Манчестер Сити».

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:3 (второй тайм)
Дата проведения
7 января, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 17 Бернарду Силва, 0:2 – 33 Марез, 0:3 – 38, автогол Перейра.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Уильямс, Линделеф, Джонс, Лингард (Матич, 46), Фред, Перейра, Джеймс, Гринвуд, Рэшфорд.
Манчестер СитиБраво, Уокер, Менди, Отаменди, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне, Марез, Фернандиньо, Родри Эрнандес.
Предупреждение:
Лингард (35).

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