Гвардиола о Кубке лиги: «МЮ» способен на камбэк. Они прошли «ПСЖ», проиграв дома»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что еще может пройти в финал Кубка лиги.

Во вторник «горожане» нанесли сопернику поражение на его поле, добившись победы со счетом 3:1. Ответная игра пройдет на стадионе «Манчестер Сити» 29 января.

«В прошлой игре с «МЮ» ( уступил со счетом 1:2 в декабре – примечание Sports.ru) нам не хватало контроля в тех ситуациях, когда мы теряли мяч. Сегодня у нас с этим обстояло лучше.

Мы теряли мяч в тех позициях, которые очень опасны [в плане атак «МЮ»]. Нельзя забывать, против какой команды мы играем. Сегодня мы можем быть более чем удовлетворены выездом на «Олд Траффорд» и победой.

Дело не закончено. Впереди еще одна игра. Посмотрим, что случится.

Конечно, «Манчестер Юнайтед» способен на камбэк. В прошлом году они проиграли здесь «ПСЖ», а затем прошли дальше [в Лиге чемпионов]. Они носят футболки, подразумевающие историю и гордость», – сказал Гвардиола.

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