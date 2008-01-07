«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева. Контракт – на 4,5 года

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев продолжит карьеру в «Динамо».

Московский клуб подтвердил переход 22-летнего игрока, с которым подписан контракт на четыре с половиной года.

Ранее стало известно, что сумма трансфера составила 4,3 млн евро. Игрок будет зарабатывать 750 тысяч евро в год, еще 300 тысяч предусмотрены в качестве бонусов.

Скопинцев – воспитанник «Динамо», он присоединился к академии клуба в 13-летнем возрасте, а в 2014 году перебрался в «Зенит».

Подробную статистику 22-летнего игрока можно изучить здесь.