Тренер минского «Динамо» Грабовский ушел с матча с «Куньлунем» ради игры в хоккей с президентом Лукашенко

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский покинул «Минск-Арену» после второго периода матча чемпионата с «Куньлунем» (1:5), сообщает Tribuna.com.

После этого он отправился на «Чижовка-Арену» играть в хоккей с президентом Беларуси Александром Лукашенко в финале Рождественского турнира против России.

Беларусь одержала победу со счетом 4:1, а Грабовский забросил одну из шайб и был признан лучшим нападающим.

Лукашенко и его младший сын Николай результативных баллов не набрали.

Минское занимает последнее место в таблице Западной конференции.