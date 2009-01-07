Тренер минского «Динамо» Грабовский ушел с матча с «Куньлунем» ради игры в хоккей с президентом Лукашенко

Теги Михаил Грабовский Динамо Минск КХЛ Александр Лукашенко Минск-Арена Политика Чижовка-Арена ахахаха Хоккей

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский покинул «Минск-Арену» после второго периода матча чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (1:5), сообщает Tribuna.com.

После этого он отправился на «Чижовка-Арену» играть в хоккей с президентом Беларуси Александром Лукашенко в финале Рождественского турнира против России.

Беларусь одержала победу со счетом 4:1, а Грабовский забросил одну из шайб и был признан лучшим нападающим. 

Лукашенко и его младший сын Николай результативных баллов не набрали.

Минское «Динамо» занимает последнее место в таблице Западной конференции.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья