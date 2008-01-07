Ферстаппен подписал контракт с «Ред Булл» до конца 2023 года

Пилот Макс Ферстаппен подписал новое соглашение с командой.

Новый контракт рассчитан до конца сезона-2023.

«Я очень счастлив тому, что мое сотрудничество с командой продолжится. «Ред Булл» поверил в меня и дал возможность начать свой путь в «Формуле-1», я всегда буду благодарен за это. С годами мои отношения с командой становятся все более тесными. Я получаю удовольствие, работая с этими людьми.

Сейчас мы сотрудничаем с «Хондой», и прогресс, достигнутый до последние 12 месяцев, дает мне еще больше мотивации и веры в то, что мы можем побеждать вместе. Я хочу выигрывать вместе с «Ред Булл», и, конечно, нашей целью является борьба за титул», – заявил Макс.

Нидерландский гонщик начал свой путь в «Формуле-1» за «Торо Россо» в 2015 году, а годом позже был переведен в старшую команду. В составе «Ред Булл» Ферстаппен одержал восемь побед. Сезон-2019 стал самым успешным в карьере пилота – Макс занял третье место в общем зачете.

Предыдущее соглашение 22-летнего гонщика было рассчитано до конца 2020 года.

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