Роман Ротенберг: «Бренд «Красная машина» объединяет всех в России»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о развитии бренда «Красная машина».

– Что вы делаете для развития хоккейного бизнеса в России?

– Мы стараемся привлечь в хоккей больше болельщиков. Мы работаем над этим каждый день, и, конечно, как только национальная команда добивается успеха, больше людей смотрят игры по телевизору, становятся фанатами.

У нас есть разные проекты, такие как национальная программа обучения «Красная машина», которая включает в себя мобильное приложение и видеокоучинг. Это что-то вроде общенациональная программа обучения для детей. Мы только что запустили ее для ребят старших возрастных групп. Так что теперь у нас есть единая система, и детям она нравятся.

Им нравится «Красная машина». У нас есть собственная линия одежды «Красная машина», есть интернет-магазин, и мы думаем о производстве хоккейной экипировки в России под этим брендом. Бренд «Красная машина» — это то, что объединяет всех в России. Особенно после победы на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане: все чувствуют, что «Красная машина» вернулась. Страна завоевала первую золотую олимпийскую медаль с 1992 года, поэтому наш бренд снова имеет в основе победную культуру, и в России сейчас нет подобного бренда.

– Здорово, когда есть такой сильный бренд, как «Красная машина». Это привлекает не только людей из хоккея, но и обычную публику.

– Потенциал этого бренда огромен. Но требуются большие инвестиции. Мы запустили его только в 2015 году. Первая реакция болельщиков была: «Почему вы снова называете нашу сборную «Красной машиной»?» Но я думаю, что для детей и молодого поколения важно, чтобы у национальных сборных был бренд, чтобы они чувствовали причастность к нему. Мы стремимся к победной философии и пример побед из прошлого должен в этом помочь, – сказал Ротенберг.