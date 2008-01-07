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    НБА. «Торонто» примет «Портленд», «Лейкерс» встретятся с «Никс» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. 

    Действующий чемпион «Торонто» примет «Портленд». «Лейкерс» встретятся дома с «Никс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Детройт
    Дата проведения
    8 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Портленд
    Дата проведения
    8 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бруклин – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    8 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Миннесота
    Дата проведения
    8 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Сакраменто
    Дата проведения
    8 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Нью-Йорк
    Дата проведения
    8 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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