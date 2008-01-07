НБА. «Торонто» примет «Портленд», «Лейкерс» встретятся с «Никс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей.

Действующий чемпион «Торонто» примет «Портленд». «Лейкерс» встретятся дома с «Никс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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