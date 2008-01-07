НБА. «Торонто» примет «Портленд», «Лейкерс» встретятся с «Никс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
Действующий чемпион «Торонто» примет «Портленд». «Лейкерс» встретятся дома с «Никс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 8 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 8 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 8 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 8 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 8 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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