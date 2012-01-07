Дакар-2020. Брейбек и Сайнс-старший лидируют после третьего этапа, Каргинов сократил отставание от Вязовича

Ралли Дакар
7 января 2019 года
Этап 3
Мотоциклы
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 4:08.23
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +9.39
3. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») +13.16
Положение после этапа 3
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 11:17.56
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +15.02
3. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») +15.14
Квадроциклы
1. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») – 4:30.52
2. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») +1.01
3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +3.29
Положение после этапа 3
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 13:38.05
2. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») +14.29
3. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») +19.39
Внедорожники
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») – 3:48.01
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +3.31
3. Якуб Пшигонский (Польша, «Мини») +4.19
Положение после этапа 3
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») – 11:00.20
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +4.55
3. Орландо Терранова (Аргентина, «Мини») +8.09
Грузовики
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 3:59.15
2. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +4.54
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +11.13
...8. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +34.23
Положение после этапа 3
1. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») – 11:34.01
2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +2.18
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +20.01
...5. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +50.12
Соревнования в категории SSV продолжаются.
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