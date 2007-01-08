Оле-Гуннар Сульшер: «Мы уже проявляли себя, уступая после домашней игры. «ПСЖ» – последний пример»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер высказался о поражении от «Манчестер Сити» (1:3) в первом полуфинале Кубка лиги.

«С момента первого гола соперника и в особенности после второго нам было трудно справляться с ними. Во втором тайме была хорошая реакция с нашей стороны, но до перерыва, покуда они не забили, игра шла взад-вперед. И мы недостаточно хорошо справились с провалом.

У нас не получилось в достаточной степени совладать с системой соперника, хотя мы понимали, что они могут играть таким образом. Они играли так в прошлом сезоне и победили «Челси» со счетом 5:0.

В моменте с первым голом мы ничего не могли поделать, второй – неаккуратность, а что касается третьего – мы просто не пришли в себя.

Матич и его опыт добавили уверенности [во втором тайме]. Стало больше желания владеть мячом, веры, больше передач. Кому-то нужно было взять ответственность на себя.

Мы прежде уже проявляли себя, когда уступали после домашнего матча и переворачивали ситуацию. «ПСЖ» – самый свежий пример. Мы должны верить, что можем показать игру.

Были поздние решения касательно того, кто готов к матчу, это не оправдание. Мы располагаем теми игроками, какие есть. Мы выставляем команду, веря, что можем добиться результата», – поделился мыслями норвежец в интервью Sky Sports.

В 2019 году «Манчестер Юнайтед» прошел «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв первый матч дома – 0:2. На выезде английская команда добилась победы со счетом 3:1.

Ответный полуфинальный матч Кубка лиги состоится 29 января на стадионе «Манчестер Сити».

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