«Ливерпуль» будет зарабатывать рекордные для Англии 80 млн фунтов по контракту с Nike. Больше только у «Барсы» и «Реала»

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Стало известно, сколько «Ливерпуль» будет зарабатывать по новому контракту с Nike.

Мерсисайдский клуб будет получать от нового технического спонсора 80 миллионов фунтов в год (94 миллиона евро). Это рекордный контракт в АПЛ и третий в мире после «Реала» и «Барселоны» (115 и 117 млн соответственно).

По соглашению с New Balance «Ливерпуль» зарабатывал 45 миллионов фунтов в год. Договор с Nike вступит в силу 1 июня.

Рекорд АПЛ ранее принадлежал «Манчестер Юнайтед», который получает от adidas 75 млн фунтов в год.

«Ливерпуль» опрокинул New Balance и будет играть в Nike. В суде кидались претензиями и вспоминали Леброна

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