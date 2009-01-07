Стало известно, сколько будет зарабатывать по новому контракту с Nike.

Мерсисайдский клуб будет получать от нового технического спонсора 80 миллионов фунтов в год (94 миллиона евро). Это рекордный контракт в АПЛ и третий в мире после и «Барселоны» (115 и 117 млн соответственно).

По соглашению с New Balance зарабатывал 45 миллионов фунтов в год. Договор с вступит в силу 1 июня.

Рекорд АПЛ ранее принадлежал , который получает от adidas 75 млн фунтов в год.

«Ливерпуль» опрокинул New Balance и будет играть в Nike. В суде кидались претензиями и вспоминали Леброна

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