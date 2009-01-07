Мане – лучший игрок Африки в 2019 году

Назван лучший игрок Африки в 2019 году.

Приз получил нападающий Садьо Мане.

Мане впервые получил награду лучшему игроку Африки. В прошлом и позапрошлом годах приз доставался его партнеру по «Ливерпулю» Мохамеду Салаху, а сам Мане дважды занимал второе место (а до этого – третье).

Подробную статистику сенегальского игрока можно изучить здесь.

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