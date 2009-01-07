Мане – лучший игрок Африки в 2019 году

Назван лучший игрок Африки в 2019 году.
Приз получил нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане.
Мане впервые получил награду лучшему игроку Африки. В прошлом и позапрошлом годах приз доставался его партнеру по «Ливерпулю» Мохамеду Салаху, а сам Мане дважды занимал второе место (а до этого – третье).
Подробную статистику сенегальского игрока можно изучить здесь.
BEST. OF. THE. CONTINENT. #CAFAwards2019 #SadioMane pic.twitter.com/wBTV4na5Kw— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020
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