Загитова приостановила карьеру, Гинера наказали, ЦСКА стал государственным, два подиума в биатлоне, Клопп продлился в «Ливерпуле» и другие новости утра

1.😱 Олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила карьеру и не поборется за медали чемпионата России из палладия. Говорит: «Выиграла все, что можно, всем доказала». Но есть мнение, что у Алины «пока не получается перейти пубертат».

2. Не день Гинера: его отстранили от футбола на три месяца (еще на 9 – условно) и оштрафован на 1 млн рублей за тираду о Егорове и судействе, а госкорпорация ВЭБ.РФ забирает более 75% акций ЦСКА. Клуб стал государственным из-за кредита по стадиону.

3. 🥉Два подиума в биатлоне: Миронова стала третьей в спринте, а потом и Логинов взял бронзу в Хохфильцене.

4. Ливерпульская пятница. Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года, а Милнер – до 2022-го. Юрген – лучший тренер ноября в АПЛ, в 3-й раз за 4 месяца, а Мане – лучший игрок.

5. Россия проиграла Голландии с разницей в один мяч в полуфинале женского чемпионата мира по гандболу. За бронзу сыграем с Норвегией.

6. Министру спорта России Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского. Указ о награждении не публиковался.

7. В НХЛ «Колорадо» обыграл «Нью-Джерси», Ничушкин снова забил – у него уже 6 голов в 10 матчах.

8. В НБА 54 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Орландо», «Лейкерс» победили «Майами» и другие результаты.

9. Про футбол. Госдума в первом чтении приняла закон о продаже пива на стадионах. Там же выступил Дмитрий Тарасов – на тему ЗОЖ. Неймар подал в суд на «Барсу» и требует 3,5 млн евро. Вышел первый трейлер фильма об Эдуарде Стрельцове. Модрич за 12 млн евро купил в Мадриде дом, в котором есть все.

10. «Зенит» проиграл «Баварии» (69:77) в 13-м туре Евролиги.

11. Шарапова снялась в эпизоде сериала «Утреннее шоу», где играют Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл.

12. Олимпийская сборная России по хоккею проиграла Швейцарии (2:8) в финале NaturEnergie Challenge.

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