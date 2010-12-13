Клопп – лучший тренер ноября в АПЛ. Это его третий приз за 4 месяца

Главный тренер «Ливерпуля» стал лучшим тренером ноября в АПЛ.

Его команда выиграла все матчи чемпионата Англии в ноябре и лидирует в турнирной таблице с отрывом в 8 очков. Клопп – второй тренер в истории после Пепа Гвардиолы, который сумел получить этот приз трижды за 4 первых месяца сезона. Также это шестой приз лучшему тренеру месяца за карьеру Клоппа в АПЛ.

«Это очень приятно, но я не воспринимаю это как личную награду. Очевидно, что все благодаря моим игрокам. Они проводят выдающийся сезон», – сказал Клопп.

Ранее 52-летний немец получил этот приз в августе и сентябре. В октябре же лучшим был признан главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Сегодня стало известно о том, что Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года.