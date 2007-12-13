Загитова о паузе в карьере: «Я выиграла все, что можно. Всем доказала»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала рассказала, почему решила завершить сезон.

«У меня сейчас все есть в жизни, а всегда должно чего-то не хватать, я считаю. Хочу, чтобы у меня вернулось состояние, что я хочу выходить на старт.

Меня поймет тот спортсмен, который прошел этот путь. Когда я начинала тренироваться после Игр, вкатывала программы, мне всегда хотелось закончить, но я понимала, что мне это нравилось. Но это был очень сложный период, и в этом сезоне так же.

Мне очень помогали тренеры, они находили слова мотивации. Я даже писала расписку, что обещаю поехать на соревнования, на чемпионат мира: обязуюсь кататься хорошо и делать все от меня зависящее, чтобы выступить на этом соревновании. Я это сдержала. Сейчас я пока что не готова писать такую расписку. Потому что все, что я пишу, я выполняю.

Я выиграла уже все, что можно. Наверное, уже всем доказала, этим все сказано. После Олимпиады выиграла и чемпионат мира.

Четверные надо учить в более молодом возрасте, чем в 17 лет. Наш вид спорта молодеет. Надо было учить перед Играми, но был риск травмы и был достаточен мой арсенал прыжков.

А потом я взрослела, началась раскоординация, и в этот момент главное было – оставить все прыжки, чтобы исполнять их чисто и хорошо, нужного было удержать все, что я сейчас умею, все, что мы прошли с тренерами вместе, и только мы знаем, через что мы прошли.

Были сложности, были радостные моменты. Никуда я от них уходить не собираюсь, мы продолжаем вместе работать. Состояние, которое у меня было в начале сезона (о песне «Я ухожу» – прим. Sports.ru), я чувствую ее, мне кажется, у меня получилось передать этот образ.

Я никуда не уходила, я остаюсь со своими тренерами, с болельщиками, так же буду ходить на тренировки. Работать буду, может, не в том же режиме, но все равно буду ходить на тренировки», – сказала Загитова в эфире Первого канала.

У Алины Загитовой проблемы с тренерами? Два видео и одна переписка, которые на это намекают