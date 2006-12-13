💪🏻Тарасов выступил в Госдуме на тему ЗОЖ

Бывший полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что выступил в Госдуме РФ.

«Сегодня я впервые выступал в Государственной Думе, где мы говорили на серьезную и навсегда актуальную тему – .

Мне, как спортсмену с самых ранних лет, было чем поделиться. Важную роль в моей жизни сыграл папа.

Хоть я и видел глазами на своем районе ребят, выбравших запрещенные вещества, я никогда не хотел быть одним из них, так как знал цену здоровому телу, которое благодаря усердным занятиям менялось.

Я этим очень гордился, и все благодаря тому, что мой отец был спортивным человеком: обучал меня навыкам каратэ, рукопашному бою, мы играли с ним в шашки, и благодаря ему я очень рано осознал свою любовь к футболу.

Это я все к тому, что в моем случае здоровый образ жизни зародился в семье. Я, как глава, так же прививаю спорт в своей большой семье. Не даром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя.

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В здоровом теле – здоровый дух 💪🏻. Спасибо за приглашение 🤝!» – написал Тарасов в инстаграме.

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