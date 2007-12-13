Вышел первый трейлер фильма об Эдуарде Стрельцове

Компания Central Partnership выпустила первый трейлер фильма о нападающем и сборной СССР Эдуарде Стрельцове.

Кинофильм расскажет о судьбе Стрельцова, ставшего олимпийским чемпионом в девятнадцатилетнем возрасте. Он должен был сыграть на чемпионате мира-1958 в Швеции, но вместо этого сел в тюрьму по обвинению в изнасиловании.

Главную роль в фильме сыграл Александр Петров. Режиссер и продюсер кинокартины – Алексей Учитель.

Кинокомпания Алексея Учителя снимет фильм про Эдуарда Стрельцова за 200 млн рублей