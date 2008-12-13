Евгения Медведева: «Все устали от бесконечного хейта. Хочу фигурное катание без злобы и травли»

Двукратная чемпионка мира обратилась в инстаграме к болельщикам.

«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает.

Но прошу вас понять – мы все устали от этого бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров.

Я очень хочу, чтобы фигурное катание снова стало тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле. Давайте любить его вместе!» – написала Медведева.

Встреча Медведевой и ее бывших тренеров в коридоре: Женя и Тутберидзе не подняли глаз, Глейхенгауз оглянулся

«Я уже писала расписку, что обещаю соревноваться. Не готова писать следующую». Неизвестные детали об уходе Загитовой