Евгения Медведева: «Все устали от бесконечного хейта. Хочу фигурное катание без злобы и травли»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева соцсети Алина Загитова красава Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева обратилась в инстаграме к болельщикам. 

«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает.

Но прошу вас понять – мы все устали от этого бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров. 

Я очень хочу, чтобы фигурное катание снова стало тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле. Давайте любить его вместе!» – написала Медведева.

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