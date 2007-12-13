Президент ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца по решению комитета РФС по этике, а также на 1 год – условно. Об этом рассказал глава комитета Семен Андреев.

Кроме того, Гинер заплатит штраф в размере 1 млн рублей.

«Начнем с того, что в комитет по этике поступило письмо от генсека РФС Александра Алаева, в котором тот попросил рассмотреть высказывание Евгения Гинера. Предварительно интервью Гинера в СМИ вызвало резонанс, не только среди журналистов, но и среди руководителей футбольных клубов и региональных федераций футбола.

Комитет принял принципиальное решение: во-первых, запретить Гинеру осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на 3 месяца, на 1 год — условно. Дата вступления решения в силу — с сегодняшнего дня. Во-вторых, Гинер оштрафован на 1 миллион рублей. Евгений Гинер может подать апелляцию в течение 3 дней после принятия решения. Президент ЦСКА присутствовал на заседании, высказал свою точку зрения. К сожалению, он не дождался решения комитета и покинул заседание», – отметил Андреев.

Гинер наказан за резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Президент ЦСКА после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) назвал Егорова «конченым негодяем» и предложил ему застрелиться, а также обвинил во взяточничестве.

Евгений Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Не поднимем РПЛ, пока он не уволится, а лучше – не застрелится»

Евгений Гинер: «Надо сажать в тюрьму таких, как Егоров. Уверен, он берет деньги за такое судейство»