Неймар подал в суд на «Барсу» и требует 3,5 млн евро. Клуб должен ему зарплату и бонус

Форвард Неймар вновь подал в суд на «Барселону», сообщает Diario Sport со ссылкой на El Mundo.

Бразилец полагает, что ему причитается часть зарплаты, которую каталонский клуб не выплатил после его ухода в .

Также он уверен, что клуб должен ему вторую часть подписного бонуса за продление контракта с «Барсой» и проценты за задержку выплат. В общей сложности – около 3,5 миллионов евро.

Неймар обвинил «Барселону» в том, что она действует «абсолютно недобросовестно» и «мстит» ему за переход в «ПСЖ».

Как отмечает источник, Неймар предложил отозвать иски против «Барселоны», если они подпишут его летом.

При этом бразилец утверждает, что каталонский клуб обещал выплатить причитающиеся суммы, но нарушил соглашение.

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