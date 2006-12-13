Госдума в первом чтении приняла закон о продаже пива на стадионах

Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах, внесенный депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.

«Мы предлагаем производить продажу пива только в подтрибунном помещении, то есть с запретом выхода с кружечкой пива на стадион. Пожалуйста, в специально отведенном для этого месте – в кафе или каком-то другом, на стадионе вы можете в перерыве футбольного матча купить себе одну-две кружки пива, выпить и возвращаться смотреть футбол», – сказал Лебедев на заседании Госдумы.

Стоит отметить, что Лебедев не исключил возможности введения ограничений по крепости продаваемых напитков. По задумке авторов законопроекта, средства, вырученные от продажи пива, должны пойти на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Ранее Правительство РФ поддержало этот законопроект, но предложило уточнить механизмы расходования вырученных средств. Стоит отметить, что инициативу поддержали «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Запрет на рекламу, продажу и употребление пива на стадионах действует с 2005 года. Исключения были сделаны только на время проведения в России Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

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